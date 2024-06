NÖ: Dringlicher Pflege-Appell an die nächste Bundesregierung

Aufgrund der „ absoluten Dringlichkeit “ richten die Verantwortlichen des Hilfswerk Niederösterreich bereits jetzt einen Appell an jene Bundesregierung, die erst nach den Wahlen im September fixiert werden kann.

Der Bund und das Land NÖ hätten im Kampf gegen die drohende Pflegemisere einiges in die Wege geleitet, gesteht Hinterholzer ein.

Mit 2.700 Mitarbeiterinnen im Rücken, die in NÖ 8.000 Menschen in ihren Familien betreuen, fordern Hinterholzer und Hilfswerk-Geschäftsführer vor allen eine gesetzliche Entbürokratisierung und Erleichterung bei der Ausübung des Pflegeberufs.

Im Jahr 2050 werde es mit zwölf Prozent doppelt so viele 80-Jährige geben. Die schon jetzt fast nicht mehr bewältigbare Nachfrage nach Pflegekräften werde noch massiv ansteigen.

Immerhin gebe es 90.000 ausgebildete Pflegekräfte in Österreich, die dem Beruf den Rücken zugewendet hätten. In den meisten Fällen würden die Betroffenen nicht wegen der Pflegearbeit, sondern wegen zermürbender Begleitumstände das Handtuch werfen, so die Hilfswerk-Verantwortlichen.

Aus der Praxis kenne er eine Vielzahl von Beispielen, die die Stimmung beim Personal trüben und Ursache für große Unzufriedenheit seien, versichert Gleirscher.