NÖ: Quarantäne für Corona-Infizierte wird verlängert

Vorgesehen sei die Möglichkeit, „dass man, wenn man sich am zehnten Tag testen lässt, die Quarantäne auch wieder verkürzen kann“, sagte die SPÖ-Politikerin dem ORF NÖ.

Durchschnittsalter liegt bei 39,8 Jahren

Die südafrikanische Variante des Coronavirus breitete sich in Niederösterreich unterdessen weiter aus. Die Zahl der Erkrankten stieg im Bundesland am Montag um zwei auf 30, teilte das Büro von Königsberger-Ludwig mit. Beide Ansteckungen traten im Bezirk Bruck a. d. Leitha auf. Bisher sind neun Infizierte genesen, drei weitere wurden in Spitälern behandelt. Das Durchschnittsalter der Erkrankten lag bei 39,8 Jahren.