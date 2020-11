NÖ: Polizei fahndet nach Schatzkammer-Räuber

Mit Hilfe von Bildern aus einer Überwachungskamera will die Polizei jenen Kriminellen fassen, der vergangenen Freitagnachmittag Golddukaten aus der Schatzkammer der Wallfahrtsbasilika Maria Taferl im Bezirk Melk geraubt hat. Wie berichtet hatte der Unbekannte noch den Eintritt zur Schatzkammer gezahlt, dort aber mit einem Hammer das Glas einer Vitrine zertrümmert. Mit Goldmünzen im Wert von rund 11.000 Euro flüchtete der Mann, der auch vorschriftsmäßig einen Mund-Nasen-Schutz trug. Dabei stürmte er mit dem Hammer in der Hand an der ehrenamtlichen Mitarbeiterin an der Kassa vorbei.