NÖ: Podcasts am eisernen Stuhl und in freier Natur

Besucher, die in einem Hörsessel Platz nehmen, können nicht nur die Aussicht genießen, sondern auch über ihr Smartphone Zeitzeugenberichte hören. Für diejenigen, die nicht die Möglichkeit haben, die Hörsessel persönlich zu besuchen, stehen die Geschichten der Region auch online unter www.mostviertel.at/hoersessel zur Verfügung. Eisenstraße Obmann Werner Krammer freut sich über die gelungene Kooperation und betont die Zugänglichkeit der regionalen Geschichte von jedem Ort aus.

Standorte

Für jene, die einen Hörsessel vielleicht im Zuge eines Winterspaziergangs testen wollen - Hier sind die Standorte:

Gresten: Nahe dem Bauernhaus Vorderweg, Unteramt 12

Hollenstein/Ybbs: Bei der Ybbsbrücke nahe dem Ortszentrum

Lunz am See: Im Amonpark an der Seepromenade

Opponitz: Am Platz vor der Gemeinde

Sonntagberg: Am Panoramahöhenweg nahe dem Bauernhaus Wagenöd, Rotte Nöchling 5

Konradsheim: Am Wanderweg Hirschberg – Spindeleben

Konradsheim: Oberhalb vom Bauernhaus Hinterhirschberg, Konradsheim 63

St. Georgen/Klaus: Nahe der Kirche und dem Spielplatz

St. Leonhard/Walde: An der Ötscherlandblickstraße, Abzweigung Schindlegg

Windhag: An der Windhagerstraße, Abzweigung Ebenbauer

Waidhofen/Ybbs: Im Tier-Erlebnispark Buchenberg

Waidhofen/Ybbs: Am Reinhold Klaus-Weg nahe des Krautbergkreuzes

Ybbsitz: Am Rundwanderweg nahe des Kreuzstöckls

www.mostviertel.at/hoersessel