NÖ Pferdezüchter fühlen sich von Gesetz an Kandare genommen

Neben dem Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde auch ein massiver Wirtschaftsfaktor. Viele bäuerliche Familienbetriebe haben in der Pferdehaltung, Pferdezucht und Reiterei ein wichtiges Standbein.

Doch neben den üblichen Herausforderungen, die alle Landwirte betreffen, fordert der Verband der Pferdezüchter in Niederösterreich praxistauglichere Bedingungen. Vor allem bei der maximalen Anzahl der Tiere bei der Einstellpferdehaltung will man eine Änderung.

Pferde als wichtiger Tourismus- und Freizeitfaktor

„Der Wert von Pferden ist beachtlich. Schließlich steht die Pferdewirtschaft für ein komplexes und breit gefächertes Feld an Wirtschaftsaktivitäten“, sagt Landwirtschaftskammer NÖ-Präsident Johannes Schmuckenschlager bei einem Medientermin am Reitstall Auberghof in Zöfing, Bezirk Tulln. So seien zusätzliche Branchenzweige die Herstellung von Futtermitteln über die Leder- bzw. Metallerzeugung bis zum Versicherungswesen.

Dass das Pferd als Hobby im Land nicht nur eine Nische ist, zeigen auch die Zahlen der Landwirtschaftskammer: Jeder Vierte ist schon einmal auf einem Pferd gesessen, sechs Prozent reiten regelmäßig. Neben therapeutischen Angeboten ist das Pferd hierzulande auch ein wichtiger Faktor im Tourismus- und Freizeitfaktor.