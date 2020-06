Tödliche Dreiecksbeziehung

Der Fall wäre beinahe zu den Akten gewandert, erst eine Exhumierung der Leiche in Paraguay brachte eine entscheidende Wende. Am Dienstag begann im Landesgericht Wiener Neustadt der Mordprozess gegen den 55-jährigen ehemaligen Kommunalpolitiker Gerhard Freiherr-Hanzalik und dessen Partnerin, Michaela S. (47). Zusammen sollen die beiden im September 2011 während einer Auslandsreise in Paraguay Hanzaliks Ehefrau, Wendy Freiherr (46), mit einer Überdosis Schmerzmittel vergiftet haben – um die Frau zu beseitigen und so an das Geld aus zwei Lebensversicherungen zu kommen, meint Staatsanwältin Karina Fehringer.

Der erste Prozesstag brachte Einblicke in eine merkwürdige Dreiecksbeziehung zwischen den beiden Angeklagten und dem Opfer. Freiherr-Hanzalik hatte die mit Downsyndrom geborene Wendy Freiherr vor mehr als zehn Jahren kennengelernt. „Wir hatten eine sexuelle Beziehung“, sagte der Angeklagte vor Gericht. „Sporadisch“ auch, als er bereits mit einer anderen verheiratet war. Nach der Scheidung kam es wieder zu intensiverem Kontakt und folglich zur Hochzeit. Unter einem Dach lebte der 55-Jährige allerdings mit jener Frau, die auf der Anklagebank neben ihm sitzt. Angeblich nur aus rein geschäftlichen Gründen. Die beiden haben ein Unternehmen und planten, eine Eukalyptus-Plantage in Paraguay zu betreiben. „Und warum lebte Ihre Frau nicht bei Ihnen?“, wollte der vorsitzende Richter wissen. Antwort: „Sie fühlte sich in der Wohnung ihrer Mutter wohler und war nur tageweise bei mir.“ Die Staatsanwältin sieht das anders und meint, dass die „Beziehung“ zu der Raumpflegerin nur dazu diente, sie finanziell auszunehmen. Freiherr-Hanzalik schloss zwei Lebensversicherungen im Wert von 80.000 Euro auf sie ab, bevor er im September 2011 zusammen mit seiner Frau und Michaela S. mit One-Way-Tickets nach Paraguay flog.