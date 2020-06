NÖ: Outdoor-Bühne und "Corona verarbeiten" beim Kultursommer

"Weiterhin aufpassen und gleichzeitig aufmachen", gab Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am Mittwoch in St. Pölten als Motto für den diesjährigen Kultursommer in Niederösterreich aus. Kultur solle auch in diesem Sommer "spürbar und fühlbar" sein. Mit einem Programm von etwa 100 Festivals und über 1.000 Einzelveranstaltungen wolle man nun ein "kräftiges Signal senden, dass die Kultur wieder zurück ist".

Kammermusikfestival "Allegro Vivo"

Bei der Präsentation am Mittwoch wurden exemplarisch ein paar Beispiele aus dem Programm für diesen Sommer vor den Vorhang geholt. So zum Beispiel das Kammermusikfestival Allegro Vivo im Waldviertel. Ab dem 8. August geht das Festival dieses Jahr unter dem Titel "Molto Appassionato" in die 42. Saison. Spielstätten sind in Horn, Altenburg, Gmünd, Waidhofen an der Thaya, Ziersdorf und Weitra.

Wellenklänge im Bezirk Scheibbs

Als "einzigartige Naturlandschaft und eine Bühne, die Magie hervorruft", bewarb Intendant Simon Zöchbauer das ab dem 17. Juli in Lunz am See stattfindende "wellenklaenge"-Festival. Mit 15 Veranstaltungen an zwölf Abenden soll die Corona-Krise im Bezirk Scheibbs unter dem Motto „verbunden & vernetzt“ musikalisch verarbeitet werden.

Beim diesjährigen Kultursommer Semmering wird es 70 Veranstaltungen "quer durch den Genre-Gemüsegarten" geben, sagte Intendant Florian Krumpöck. Ab dem 10. Juli beginnt das Festival dort.

Ortswechsel wegen Corona

Das Programm des Stadttheaters der Bühnen Berndorf muss wegen Corona auf eine Außenbühne verlegt werden. Die 122 Jahre alte Spielstätte sei nicht Corona-konform. Ab dem 20. August gibt es auf der Outdoor-Bühne "österreichische Literatur, Lieder und Doppelconferencen", kündigte Intendantin Kristina Sprenger an.