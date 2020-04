Kultursommer in Niederösterreich: Das große Fragezeichen

Wie Franz Brenner, Vorstandsmitglied im Verein Theaterfest NÖ, und Michael Garschall, Intendant der operklosterneuburg, bestätigten, soll eine Entscheidung über die Realisierbarkeit der geplanten Produktionen an den 20 Spielorten noch vor Monatsende - und damit in dieser Woche - getroffen werden. Aus Klosterneuburg verlautete: "Die Vorbereitungen für 'Macht des Schicksals' laufen auf Hochtouren. Weil uns die Gesundheit des Publikums und aller Mitwirkenden besonders wichtig ist, beobachten wir die Entwicklungen um das Coronavirus sehr genau und nehmen alle gesetzten Maßnahmen sowie Empfehlungen sehr ernst. Selbstverständlich halten wir uns an die Vorgaben der Regierung. Spätestens Anfang Mai werden wir eine erste Entscheidung treffen, ob die Vorarbeiten für die operklosterneuburg 2020 weitergehen oder gestoppt werden müssen."

In diesem Sinne verharren die meisten Standorte noch im Abwartemodus. Etliche Intendanten wiesen darauf hin, dass ihre Produktionen noch über die Bühne gehen könnten. Marcus Strahl von den Wachaufestspielen Weißenkirchen: "'Göttin in Weiß', 'Der Wachauer Jedermann' und 'Three Magic Voices' sind derzeit noch nicht abgesagt. Da auch andere Sommerfestivals (z.B. Salzburger Festspiele, Bregenzer Festspiele) bisher nicht abgesagt haben, warten auch die Wachaufestspiele - so wie derzeit auch viele niederösterreichische Sommerbühnen mit Spielzeit im Juli und August - noch die weitere Entwicklung der Coronakrise bzw. die damit verbundenen Maßnahmen der Bundesregierung ab, zumal wir noch etwa drei Monate Zeit bis zu unserer Premiere am 21. Juli haben."