Jedermann-Regisseur: "Selbst entscheiden", ob wir Kultur machen und besuchen

Nach der Regierungspressekonferenz zu den Kulturplänen hieß es weitflächig: Mit diesen Rahmenbedingungen ist gar nichts sinnvoll möglich. Wäre es nicht vielmehr besser gewesen zu sagen: Es wird bis 31. August nichts geben – statt eine Öffnung in Aussicht zu stellen?

Nein. Denn wenn der 31. August da ist – was wird dann anders sein? Außer dass dann ein noch viel größerer Schaden entstanden sein wird, als jetzt schon. Es ist notwendig, dass wir jetzt ehrlich miteinander umgehen.

Was bedeutet das?

Wir können weiter versuchen, weitgehendste gesundheitliche Sicherheit herzustellen. Dann dauert das drei Jahre. Dann ist es aber völlig sinnlos, zu sagen: Ab September gibt es wieder Veranstaltungen. Diese Frage müssen wir uns ehrlich stellen: Sperren wir jahrelang alles zu, mit allen Konsequenzen, bis eine Impfung oder ein überall zugängliches Medikament da ist? Dann wird der wirtschaftliche und auch der kulturelle Schaden gewaltig sein.

Aber was ist die Alternative? So erschütternde Bilder wie aus den Spitälern in Italien, Spanien oder den USA kann niemand auch hier wollen.

Wir alle, StaatsbürgerInnen, medizinisches Personal und politisch Verantwortliche haben bereits vieles gelernt. Die Bevölkerung weiß, wie man mit der Ansteckungsgefahr grundsätzlich umgehen muss. Jetzt müssen wir meiner Meinung nach in die Phase übergehen, in der es nur ganz grundsätzliche Richtlinien gibt – und wir schrittweise persönliches Risiko hineinlassen. Und alle in ihrem Rahmen selbst entscheiden: Gehe ich in ein Restaurant, in eine Vorstellung – oder nicht. Niemand wird sich hundertprozentig sicher sein können, sich nicht anzustecken. Parallel müssen wir die Zahlen beobachten, vorsichtig und klug agieren und für eine zweite Welle gerüstet sein. Alles in allem ist es sicher besser damit am 1. Juli zu beginnen, als am 1. September.