NÖ: Nach Tod des Kindes Großbrand verursacht

Ein 24-Jähriger ist am Dienstag am Landesgericht Wiener Neustadt wegen Brandstiftung zu zwei Jahren teilbedingt verurteilt worden. Für acht der 24 Monate muss der Angeklagte in Haft. Dem geständigen Niederösterreicher wurde vorgeworfen, im Februar das Feuer in der Lagerhalle einer Papierfabrik in Hirschwang a. d. Rax (Bezirk Neunkirchen) verursacht zu haben. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Der Angeklagte gestand die Tat bereits im Ermittlungsverfahren, nachdem er mit Bildern einer Überwachungskamera konfrontiert worden war. Bei dem Vorfall in Hirschwang, einer Katastralgemeinde von Reichenau a. d. Rax, brannte das 4.000 Quadratmeter große Gebäude in der Nacht auf den 23. Februar ab, verletzt wurde niemand. Laut Staatsanwaltschaft entstand ein Schaden von neun Millionen Euro.