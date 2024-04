NÖ: Mann wurde bei Unfall in Kletterhalle schwer verletzt

Ein 65-Jähriger hat sich am Donnerstag bei einem Unfall in einer Kletterhalle in Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling) schwere Verletzungen zugezogen.

Der Mann dürfte vergessen haben, sich in das vollautomatische Sicherungsgerät einzuhängen. In einer Höhe von etwa zwölf Metern stürzte er und schlug auf eine am Boden liegende Matte auf, berichtete die Polizei in einer Aussendung.