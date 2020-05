NÖ: Mann wollte Leichenwagen stehlen

So einen Kriminalfall gibt es auch nicht jeden Tag: In Kirchberg am Wechsel im Bezirk Neunkirchen wollte ein Mann einen Leichenwagen stehlen.

Arbeiter schritten ein

Der Vorfall soll sich laut NÖN im Bereich des örtlichen Friedhofes zugetragen haben. Mitarbeiter einer Bestattungsfirma hatten bemerkt, wie sich ein Mann dem Fahrzeug näherte und daran zu schaffen machte.

Untersuchungshaft

In letzter Sekunde konnten sie verhindern, dass der Belgier davonfuhr. Den Rest übernahm schließlich die Polizei. Sie konnten den 25-Jährigen verhaften. Er soll bereits in Tschechien ein Auto gestohlen haben, jetzt sitzt der Verdächtige in Untersuchungshaft.