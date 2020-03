NÖ: Mann schießt mit Karabiner auf Ehefrau

Die 50-jährige Frau, die Samstagabend in Reitern bei Maria Taferl im Bezirk Melk von ihrem Ehemann niedergeschossen worden sein soll, schwebt nicht mehr in Lebensgefahr. Die Polizei bestätigte den Bericht des KURIER, wonach es am Abend im Wohnhaus des Paares zu einer Auseinandersetzung kam, die mit einem Schuss des 61-jährigen Mannes aus einem Karabiner auf seine Frau geendet haben soll.