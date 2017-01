NÖ: Lkw-Fahrer baute unter Drogeneinfluss Unfall

Unter Suchtgift-Einfluss und ohne Führerschein ist am Mittwoch ein 30-Jähriger mit einem Lkw am Knoten Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) verunglückt. Der Mann aus dem Bezirk Lilienfeld wurde schwer verletzt und musste von der Feuerwehr befreit werden, berichtete die Polizei. Er wurde ins Landesklinikum Baden eingeliefert.

Bei einer klinischen Untersuchung kamen die Ärzte zu dem Ergebnis, dass der Lenker unter Drogeneinfluss gestanden war und das Fahrzeug zuvor nur in einem beeinträchtigten Zustand gelenkt hatte. Der Mann wird bei der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt.

Leitschiene durchstoßen

Der Unfall passierte am Mittwoch gegen 12.15 Uhr. Der Sattelschlepper, der Gefahrengut geladen hatte, war auf der Ostautobahn beim Knoten Schwechat, Niederösterreich, unterwegs. Das Fahrzeug durchstieß die Leitschiene und kam abseits der Fahrbahn auf der Seite liegend zum Stillstand. Erst die Einsatzkräfte der Feuerwehr Mannswörth konnten den eingeklemmten Lenker befreien. Mehr als vier Stunden war der Streckenabschnitt für den gesamten Verkehr gesperrt.