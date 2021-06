NÖ Landesräte wollen härtere Bedingungen für Arbeitslosengeld

Die Debatte um das Arbeitslosengeld reißt nicht ab. In einer gemeinsamen Aussendung fordern die beiden niederösterreichischen ÖVP-Landesräte für Wirtschaft und Arbeitsmarkt, Jochen Danninger und Martin Eichtinger, eine Diskussion über die Rahmenbedingungen für Arbeitslose. Da geht es natürlich auch um Verschärfungen.

„Im Herbst braucht es ein Gesamtpaket für den Arbeitsmarkt, um den Aufschwung durch den Fachkräftemangel nicht zu bremsen. Nur wenn wir möglichst viele Menschen in Beschäftigung bringen, entsteht ein nachhaltiges Wachstum und wir sichern den Wohlstand in unserem Land.“ So die Begründung.

Den ersten Stein hatte in dieser Frage vor einiger Zeit der Wirtschaftsbund ins Wasser geworfen. Dessen Bundesobmann Harald Mahrer, auch Präsident der Wirtschaftskammer, forderte genauso Änderungen beim Arbeitslosengeld. Drei Punkte sorgten dabei für Aufregung: ein degressives Arbeitslosengeld, das am Beginn höher ist und mit Fortdauer der Arbeitslosigkeit abnimmt, Änderungen bei den Zuverdienst-Möglichkeiten und neue Zumutbarkeitsbestimmungen.