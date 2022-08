NÖ: Landesfeuerwehrchef erwartet bislang schwierigsten Auslandseinsatz

Landesfeuerwehrkommandant LBD Dietmar Fahrafellner betonte in seiner Verabschiedung, dass dies einer der herausforderndsten Auslandseinsätze in der Geschichte werden wird. Die vorläufige Einsatzdauer wurde mit einer Woche beziffert. Je nach Lage vor Ort könne sich die Dauer jedoch noch verändern. In Gespräch mit dem KURIER hatte Fahrafellner Donnersnachmittag auch die Möglichkeit in den Raum gestellt, dass eine Ablöse der nö. Freiwilligen möglich werden könnte.