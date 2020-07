NÖ: Land investiert 1,3 Milliarden Euro in Gesundheit und Pflege

von Sophie Seeböck

Ein Investitionspaket für die Bereiche Gesundheit und Pflege in Höhe von 1,3 Milliarden Euro hat das Land Niederösterreich am Donnerstag angekündigt. „Es geht uns um eine sichere, moderne und regionale Gesundheitsversorgung“, betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Die Ausgaben sollen ab heuer bis 2030 getätigt werden und berücksichtigen „die Erfahrungen der Covid-Krise“.

Millionen für Kliniken und Bildungscampus

Als Beispiel für die im Investitionspaket enthaltenen Projekte führte Mikl-Leitner den Neubau des Klinikums in Wiener Neustadt für rund 560 Millionen Euro an. Mit 680 Betten, 18 Operationsräumen, 13 Eingriffs- und fast 100 Ambulanzräumen sei dies der „größte Klinikneubau in ganz Mitteleuropa“. Aktuell laufen die Planungen, 2029 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Rund 57 Millionen Euro fließen laut der Landeschefin in das Universitätsklinikum Krems, 17 Millionen Euro in den Bildungscampus in Mauer, wo ein modernes Ausbildungszentrum geschaffen wird.