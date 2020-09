NÖ: Juwelierräuber hatte Maschinengewehr in der Bettlade

Die Beschuldigten waren laut dem Chef des Landeskriminalamtes ebenfalls vorwiegend auf Schmuck und Bargeld aus. In einem von ihnen verwendeten Auto und bei Hausdurchsuchungen in Wien sowie in Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) wurde Diebesgut für mehr als 32.000 Euro und Einbruchswerkzeuge sichergestellt. Der 33- und der 52-Jährige waren im Gegensatz zum dritten Beschuldigten geständig. Das Trio ist in der Justizanstalt Krems in Haft.