NÖ: Jugendliche fuhr nach Führerscheinabnahme mit Fahrzeug weiter

Eine 18-Jährige hat am Sonntag in Gänserndorf eine Führerscheinabnahme ignoriert. Die Einheimische steuerte einen nicht zum Verkehr zugelassenen Pkw weiter, bis sie bei einer Kontrolle erneut gestellt wurde. Am Auto waren nach Polizeiangaben vom Montag auch noch Kennzeichentafeln eines anderen Kfz montiert. Die Niederösterreicherin wurde der Bezirkshauptmannschaft wegen 14 Verwaltungsübertretungen angezeigt.