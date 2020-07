NÖ: Hunderte Sättel gestohlen, Duo steht vor Gericht

Unversperrte Sattelkammern, in denen teure Ausstattungen wie Sättel und anderes Reitzubehör gelagert werden, sind nicht selten beliebtes Einbruchsziel – so auch für ein polnisches Duo, das über fünf Monate lang in Niederösterreich und Wien sein Unwesen getrieben haben soll.

Acht Reiterhöfe sollen die beiden Männer (43 und 46 Jahre alt) geplündert haben, bei drei weiteren blieb es beim Versuch. Die entstandene Schadensumme ist riesig, beläuft sich laut Angaben der Opfer auf mehr als 300.000 Euro.

Festnahme

Seit ihrer Festnahme Anfang Februar 2020 sitzen die beiden schon in mehreren EU-Ländern vorbestraften Satteldiebe in der Justizanstalt in der Landeshauptstadt in Untersuchungshaft. Am Donnerstag mussten sie sich dann vor dem Landesgericht St. Pölten für ihre Beutezüge verantworten.