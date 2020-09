NÖ: Härte Strafen für extreme Temposünder gefordert

Acht Verkehrsteilnehmer sind am vergangenen Wochenende auf Österreichs Straßen ums Leben gekommen, zehn in der ganzen Woche. Unter den Opfern waren unter anderem vier Motorradlenker und ein Radfahrer. In der Steiermark starben ein 21-Jähriger und sein gleichaltriger Beifahrer. Sie waren mit dem Pkw von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geschleudert worden. Für die jungen Männer kam jede Hilfe zu spät. Laut Polizei dürfte der Fahrer zu schnell unterwegs gewesen sein.