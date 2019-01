NÖ: „Grüner Baum“ ist Top-Wirt des Jahres

Mit ihrer saisonalen Speisekarte, ihren regionalen Wildgerichten und Produkten aus der eigenen Landwirtschaft sicherte sich die Familie Donhauser vom Wirtshaus „Grüner Baum“ beim 21. Fest der Wirte in Grafenegg am Montagabend den Titel „Top-Wirt-Sieger 2019“. Der Familienbetrieb in Kirchberg am Wechsel (Bezirk Neunkirchen) machte gegen die beiden ebenfalls für den Titel nominierten Gasthäuser Winkelhofer (Eggendorf/Walde, Bezirk Hollabrunn) und das Wirtshaus im Demutsgraben (Zwettl) das Rennen.