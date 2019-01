Tourismus setzt auf Gastro: NÖs „Top-Wirte 2019“ nominiert

Seit dem 17. Jahrhundert besteht das Wirtshaus Grüner Baum in Kirchberg am Wechsel (Bezirk Neunkirchen) – Zeit genug, um sich mit regionaler und saisonaler Gartenküche weit über das Feistritztal hinaus einen Namen zu machen. Als Krönung will sich die Familie Donhauser am kommenden Montag beim 21. „Fest der Wirte“ in Grafenegg den Titel „Top-Wirt 2019“ holen.

Nominiert dafür sind neben dem Wirtshaus das Landgasthaus Winkelhofer (Eggendorf/Walde, Bezirk Hollabrunn) und das Wirtshaus im Demutsgraben (Zwettl). Sie wurden vom Verein NÖ Wirtshauskultur aus insgesamt 64 Bewerbern als besonders qualitativ hochwertig, nachhaltig und authentisch ausgewählt.