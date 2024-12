NÖ: Großalarm um brennendes Reyclingmaterial

Eine unruhige Nacht erlebten Feuerwehrleute in der Nacht zum vierten Adventsonntag im Ybbstal. Im Gewerbegebiet bei Kematen/Ybbs im Bezirk Amstetten in der Forstheide musste nämlich Großalarm wegen eines gefährlichen Brandes in einem Gewerbebetrieb gegeben werden. In einem Reststoff- und Metallaufbereitungsunternehmen war ein Feuer ausgebrochen.