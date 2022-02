NÖ: Gestohlene Gottvater-Statue nach 31 Jahren sichergestellt

Von Bediensteten des Bundeskriminalamtes, Referat Kulturgutfahndung, wurde im Sommer 2021 bei der Durchsicht diverser Versteigerungsangebote die angebotene Gottvater-Statue als die im Jahre 1990 in Seeben gestohlene Heiligenfigur erkannt, obwohl das Aussehen leicht verändert war. Die Ermittlungen wurden von Bediensteten des Landeskriminalamts Niederösterreich, Ermittlungsbereich Diebstahl, übernommen und die Heiligenfigur am 6. Juli 2021 vorläufig sichergestellt.

Auf Besitzansprüche verzichtet

Durch die Erhebungen konnte ein 66-jähriger Mann aus dem Bezirk Amstetten als Inhaber festgestellt werden. Die Ermittlungen ergaben, dass die Statue aus dem Nachlass der Eltern des 66-Jährigen stammte. Wann und vom wenn die Statue erworben wurde, konnte nicht mehr festgestellt werden. Der 66-Jährige verzichtete auf die Besitzansprüche und erklärte sich mit der Ausfolgung der Heiligenstatue an den ursprünglichen Besitzer einverstanden.

Am 24. Februar wurde die gestohlene Statue an den Ortsvorsteher Adalbert Hayden, in Anwesenheit des Pfarrers Franz-Xaver Hell, übergeben.