Polizei-Großeinsatz in NÖ: Randalierer in Supermarkt festgenommen

Aufregung Freitagabend in Bad Vöslau in Niederösterreich. Ein Polizei-Großaufgebot raste zu einem Supermarkt in die Wiener-Neustädter-Straße, weil ein Mann Kunden und Personal in Angst und Schrecken versetzt hatte.

Polizei brachte Situation schnell unter Kontrolle

Die Beamten der "Schnellen Reaktionskräfte" konnten die Lage zum Glück schnell unter Kontrolle bringen. Wie sich herausstellte, dürfte der mutmaßliche Täter bereits amtsbekannt sein. Er wurde noch an Ort und Stelle festgenommen und in weiterer Folge mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Warum der Mann randalierte, ist bislang noch nicht bekannt. Nach etwa 30 Minuten war der Einsatz auch schon wieder beendet.