NÖ: Gericht verhandelt Anschlag auf FPÖ-Zentrale

Bereits nach kurzer Zeit geriet der Afghane ins Visier der Polizei, weil er sich wenige Tage nach dem Anschlag in einem Wiener Spital eine Brandwunde am Rücken verarzten ließ. Bei den Einvernahmen stritt er eine Beteiligung an dem Anschlag aber vehement ab. Es handle sich um eine ältere Verletzung, behauptete er.

Ein Gutachter kam später zu dem Schluss, dass die Brandwunde an der Schulter sehr wohl vom Feuerüberfall herrühren könnte. Das Überwachungsvideo zeigt nämlich, wie sich ein Angreifer unabsichtlich selbst anzündet. Der Anwalt des Angeklagten, Martin Engelbrecht, sprach von einem Indiz, aber keinem Beweis.