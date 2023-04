NÖ: Fünf verwaiste Fuchsbabys vom Tierschutzhaus gerettet

Auch heuer bringt der Frühling wieder einige Jungtiere ins Tierschutzhaus Vösendorf. Im Vorjahr landeten dort insgesamt rund 2.000 Wildtiere. Welche Tiere das waren, kann man hier lesen. Nach zahlreichen Eichhörnchen, Vögeln und Wildschweinen folgen nun fünf kleine Babyfüchse.

Die Tiere wurden von Findern an die Organisation „Verein für kleine Wildtiere in großer Not“ in der Nähe von Graz übergeben, nachdem die Mutter überfahren wurde. Da der Verein gerade wenig Kapazitäten aufgrund von Umbauarbeiten hat, erfolgte nach der Erstversorgung der Transport zu Tierschutz Austria.