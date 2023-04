Ehemaliger Zirkusbär im Waldviertler Bärenwald gestorben

Im Bärenwald Arbesbach (Bezirk Zwettl) ist der älteste Bewohner mit 35 Jahren gestorben. Der Gesundheitszustand des Tieres war seit dem Winter schlechter geworden. Der ehemalige Zirkusbär "Tom" musste am Wochenende eingeschläfert werden, teilte Vier Pfoten am Donnerstag in einer Aussendung mit. Das Tier lebte seit dem Jahr 2000 in Arbesbach.