NÖ: Fünf Feuerwehren bekämpften Brand in Entsorgungsbetrieb

Zu einem gefährlichen Feuer in einem Entsorgungsbetrieb mussten am Freitagfrüh die Feuerwehren im Bezirk Melk ausrücken. In einem Unternehmen in Guglberg in der Gemeinde Kilb hatte die Brandmeldeanlage angeschlagen, weil das Förderband eines Shredders in Brand geraten war.