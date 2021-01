NÖ: Friedenslicht löste Balkonbrand aus

Ein Friedenslicht dürfte Sonntagfrüh einen Balkonbrand in Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling) ausgelöst haben. Das Licht sei bereits seit mehreren Tagen am Balkon der Wohnung einer Familie gestanden, als diese am Sonntag kurz vor 7.00 Uhr plötzlich Flammen bemerkte, teilte die Feuerwehr Maria Enzersdorf mit. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Einige Familienmitglieder wurden zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.