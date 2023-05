NÖ: Frau nach misslungenem Polizeitrick festgenommen

Nach einem schiefgegangenen Polizeitrick ist in Niederösterreich eine 27-Jährige festgenommen worden. Eine als Opfer auserkorene 73-Jährige hatte auf die versuchten Betrügereien mit einer Anzeige reagiert, teilte die Exekutive am Mittwoch in einer Aussendung mit. Anstatt Vermögenswerte von der Seniorin einzukassieren, wurde die Beschuldigte - eine amerikanische Staatsbürgerin - in Gerasdorf bei Wien (Bezirk Korneuburg) in Gewahrsam genommen.

Raubüberfälle

Die 73-jährige Niederösterreicherin war am Mittwoch der Vorwoche telefonisch von Unbekannten kontaktiert worden. Mitgeteilt wurde, dass es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen und Raubüberfällen gekommen sei. Das Vermögen der Seniorin sei daher ebenfalls in Gefahr.