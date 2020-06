NÖ: Feuerwehren standen schon wieder im Unwettereinsatz

Umgestürzte Bäume

Starker Regen und Gewitter haben am Sonntag aber auch die Feuerwehren in der Steiermark auf Trab gehalten. Wie der Landesfeuerwehrverband Steiermark mitteilte, verzeichnete man am Sonntag insgesamt 39 Unwettereinsätze, vor allem in der Südoststeiermark. Die Feuerwehren mussten vor allem kleinere Überflutungen beseitigen und umgestürzte Bäume von Straßen räumen.