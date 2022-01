NÖ: Feuerwehr rettete Pensionistin aus brennender Wohnung

Die Feuerwehr hat am Sonntagabend eine 93-Jährige aus einer brennenden Wohnung in St. Aegyd am Neuwalde (Bezirk Lilienfeld) in Sicherheit gebracht. Die Flammen waren laut FF von einem Ofen ausgegangen. Ein Einheimischer bemerkte den Feuerschein in der Wohnung im Ortsteil Eisenwerk und wählte den Notruf. Die Pensionistin befand sich beim Küchenfenster, sie wurde mithilfe eines Rettungstuchs ins Freie gebracht. Der Brand konnte rasch gelöscht werden.