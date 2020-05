NÖ-Fernwärme für frierende Bulgaren

Erwin Pröll hat es geschafft: Als erster ausländischer Politiker Europas wurde der niederösterreichische Landeshauptmann am Freitag vom neuen bulgarischen Staatspräsidenten Rossen Plewneliew in Sofia empfangen. Dieser war zuvor Minister für regionale Zusammenarbeit und hat eng mit NÖ-Unternehmen zusammengearbeitet. Der Energieversorger EVN war 2011 Investor Nummer 1 in Bulgarien, Österreich hatte im Vorjahr sieben Mrd. Euro in Bulgarien investiert.



Kein Wunder, dass Pröll EVN-Vorstandssprecher Peter Layr im Schlepptau hatte. Bulgarien setzt auf grüne Energie, die EVN betreibt hier große Windkraft- und Sonnenkraftwerke. In Planung ist derzeit ein Wasserkraftwerk am Fluss Gorna Arda an der bulgarisch-türkischen Grenze (Volumen: 500 Millionen Euro). Die EVN versorgt in Bulgarien 1,6 Millionen Kunden mit Strom und 40.000 Haushalte mit Fernwärme.



Die EVN beschäftigt rund 3000 Mitarbeiter in Bulgarien, und das Land unternimmt alles, um Jobs zu schaffen, die Arbeitslosigkeit abzubauen und Musterschüler auf dem Balkan zu werden. Krisenländer beneiden Bulgarien: Sein Schuldenstand liegt bei 16 Prozent des BIPs ( Österreich 82 Prozent), das Defizit beträgt etwas über drei Prozent.