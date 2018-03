NÖ: Das Kabinett der Quereinsteiger

Christiane Teschl wechselt vom ORF in die neue niederösterreichische Landesregierung und wird für Familie, Soziales, Bildung und Jugend zuständig sein. Sie habe die Politik lange beobachtet und kommentiert, es sei ein schönes Gefühl, nun mitgestalten zu können, sagte die 44-Jährige bei der VP-Präsentation der neuen Regierungsmitglieder am Freitag. Die Kremserin ist kein Parteimitglied.

Teschl wurde am 29. November 1973 geboren. Nach Volksschule und Gymnasium in Graz ging sie nach Krems, wo sie die HTL (Abteilung Restaurierung und Ortsbildpflege) besuchte. Nach der Matura 1993 studierte sie Publizistik, Theaterwissenschaften und Kunstgeschichte in einer Fächerkombination. Von 1998 bis 2009 war sie Redakteurin, Moderatorin, Chefin vom Dienst und Internetleiterin beim ORF NÖ, von 2010 bis 2015 Chefredakteurin des ORF NÖ. Seit 2015 arbeitete sie als Koordinatorin der ORF Landesstudios sowie als Chefin vom Dienst bei „Guten Morgen Österreich“.

Foto: /ÖVP NÖ/Josef Bollwein Christiane Teschl-Hofmeister, so ihr voller Name, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Als sie vor kurzem das Angebot von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) bekommen habe, habe sie kurz nachgedacht, mit ihrer Familie gesprochen und dann „natürlich sofort Ja gesagt“, berichtete die 44-Jährige: „Ich bin froh und stolz, dass ich einem Land, das mir so viel gegeben hat, etwas zurückgeben kann.“ Landesrätin zu werden sei „ein Angebot, dass man mit Freude, Ehrfurcht und mit Aufregung, aber mit großem Stolz annehmen muss“. Sie kenne und schätze Mikl-Leitner schon sehr lange als „Frau mit Handschlagqualität“, so Teschl. Mikl-Leitner beschrieb die künftige Landesrätin als „eine Frau, die unglaublich viel Kraft hat und sehr viel in Niederösterreich bewirken will“.

Der designierte niederösterreichische VP-Landesrat Martin Eichtinger war bisher in Politik, Privatwirtschaft und Diplomatie tätig - seit 2015 als österreichischer Botschafter in London. Er habe einen „sehr abwechslungsreichen Lebenslauf“, meinte der 56-Jährige am Freitag. Die Ressorts des promovierten Juristen werden künftig Wohnen, Arbeitsmarkt und europäische Regionalpolitik sein.

„Ich habe in vielen Ländern dieser Welt gelebt und kann mit Fug und Recht behaupten, dass Niederösterreich einzigartig ist“, sagte Eichtinger. Es besteche nicht nur durch seine landschaftliche und kulturelle Schönheit, sondern auch durch die Menschen, die in dem Bundesland leben. „Der Vergleich macht einen sicher“, meinte er bei der Präsentation des neuen VP-Regierungsteams in St. Pölten.

Eichtinger möchte seine internationale Erfahrung für Niederösterreich einbringen und Chancen für das Bundesland lukrieren. Er habe als Botschafter in London viel in und mit Niederösterreich zu tun gehabt, etwa beim Europaforum Wachau oder rund um Grafenegg. Er kenne Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner seit 25 Jahren, die beiden verbinde „ein sehr herzliches und enges Vertrauensverhältnis“.

Foto: /ÖVP NÖ Eichtinger wurde am 5. April 1961 geboren und wohnt in Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling). Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Nach der Promotion in Graz machte er ein postgraduales Studium am Bologna Center der Johns Hopkins University in den USA. 1986 startete er als Referent in der Politischen Sektion des Außenministeriums, danach war er nach einer Station an der österreichischen Botschaft in Mexiko von 1988 bis 1992 persönlicher Sekretär von Außenminister Alois Mock. Von 1992 bis 1999 leitete er den Österreichischen Presse- und Informationsdienst in Washington, bevor er für die Industriellenvereinigung und später für die Neusiedler AG in Russland tätig war. 2003 bis 2007 fungierte Eichtinger als Kabinettschef von Wirtschaftsminister Martin Bartenstein und 2006/2007 als Generalsekretär des Wirtschaftsministeriums. Von 2007 bis 2010 war er österreichischer Botschafter in Rumänien und Moldau, von 2010 bis 2015 Leiter der Kulturpolitischen Sektion im Außenministerium. Seit Jänner 2015 ist er österreichischer Botschafter im Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland.

Der 56-Jährige spricht sieben Sprachen. „Das heißt, Übersetzungskosten werden in Zukunft sicherlich keine anfallen“, scherzte die Landeshauptfrau am Freitag bei der Präsentation des neuen Mitglieds der Landesregierung.