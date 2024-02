NÖ: Brand in Wohnhaus forderte 120 Feuerwehrleute

Ein Brand in einem Mehrparteienhaus in Windhag, einem Stadtteil von Waidhofen an der Ybbs, hat am Sonntag rund 120 Feuerwehrleute gefordert. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, zogen die Flammen bereits Richtung Dachstuhl, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando Amstetten.