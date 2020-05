NÖ: Biber war in Pool gefangen

Weil die Freibäder noch geschlossen haben, wollte ein Biber offenbar in einem privaten Pool eine Runde schwimmen. Aus eigenen Kräften schaffte es das Tier allerdings nicht mehr heraus.

Rampe getischlert

Am Samstag wurde daher die Feuerwehr Payerbach in die Wienerstraße in Payerbach (Bezirk Neunkirchen) gerufen. Der Pool war zwei Meter tief und mit rund 40 Zentimeter Restwasser befüllt. Die Feuerwehrleute vom eigenen Lager diverses Bauholz und bauten mit Holzpfosten eine provisorische Rampe.