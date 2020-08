NÖ: Bauernbund-Präsident bedankte sich bei seinen Rettern

Ende Jänner 2020 verunglückte Bauernbund-Präsident Georg Strasser bei einem schweren Unfall auf der Westautobahn im Bezirk Melk. Am Dienstag bedankte sich Strasser, der bei der Karambolage schwer verletzt wurde, bei seinen Rettern.

„Danke für euren Einsatz“, sagte der 49-Jährige zu Pöchlarns Feuerwehr-Chef Franz Albrecht und seinem Stellvertreter Gerhard Albrecht.

Über alle Spuren geschleudert

So passierte der Unfall: Ein 54-Jähriger Linzer hatte auf dem dritten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Westen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Nachdem der Pkw quer über alle Spuren und den Pannenstreifen geschleudert worden war, prallte er in die rechte Leitschiene. Anschließend wurde der Wagen auf die Fahrbahn zurückbefördert und krachte in die Mittel-Leitwand aus Beton. Der Oberösterreicher, der bei dem Crash schwere Verletzungen erlitten hatte, wurde vom Notarzthubschrauber in das UKH Linz geflogen.

Drei nachfolgende Fahrzeuge konnten eine Karambolage nicht verhindern. Dabei wurden vier Personen, unter ihnen auch der Bauernbund-Präsident, der als Beifahrer unterwegs war, verletzt. Alle wurden von der Rettung in das Spital nach Amstetten gebracht.