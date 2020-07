Zwei Tote nach Verkehrsunfällen in Zwettl und Neunkirchen

Ein 50-Jähriger aus dem Bezirk Neunkirchen war am Samstagnachmittag gemeinsam mit seiner Frau, mit dem Traktor im Gemeindegebiet von Schottwien – Maria Schutz unterwegs. Auf einer Wiese unterhalb des Alten Schulweges dürfte das Ehepaar zum Öffnen eines Maschendrahtzaunes vom Traktor gestiegen sein. Das Fahrzeug machte sich plötzlich selbständig und rollte auf die beiden zu. Der 50-Jährige dürfte versucht haben aufzuspringen, wurde aber von dem Traktor überrollt.

Mann verstarb am Unfallort

Der Traktor rollte danach über die steil abfallende Wiese etwa 400 Meter weiter, hob auf einer Böschung ab und flog etwa 30 Meter über einen Fischteich. Die nacheilende Ehefrau fand ihren Mann schließlich leblos auf der Wiese und setzte die Rettungskette in Gang. Der 50-Jährige konnte aber trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen nicht mehr gerettet werden.



Auch im Bezirk Zwettl konnten die Einsatzkräfte nichts mehr für einen 38-jährigen Motorradfahrer tun, der am Samstag in Wegscheid am Kamp, einer Katastralgemeinde von Pölla einen Verkehrsunfall hatte. Er kam in einer langgezogenen, abschüssigen Rechtskurve auf der L58 von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Leitschiene und kam am Straßenrand zum Liegen, wie die Polizei mitteilte.

Ein unmittelbar nachfolgender Motorradlenker, der nach starkem Abbremsen ebenfalls mit der Leitschiene kollidierte, dabei aber unverletzt blieb, setzte einen Notruf ab. Die Reanimationsversuche der Rettungskräfte blieben jedoch erfolglos, der Mann verstarb noch am Unfallort.