NÖ: Autofahrer raste mit 168 km/h durch 70er-Zone

Ein 31-jähriger Pkw-Lenker ist am Freitagnachmittag in Kleinzell (Bezirk Lilienfeld) mit 168 km/h durch eine 70er-Zone gerast. Der Mann aus Wiener Neustadt war auf der L133 in Richtung Rainfeld 98 km/h zu schnell unterwegs, als er geblitzt wurde, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Samstag.

Dem 31-Jährigen wurde vorläufig der Führerschein abgenommen. Er wird bei der Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.