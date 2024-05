NÖ: Alarm um brennenden Geländewagen im Waldgebiet

Ein verunglücktes Fahrzeug, das mitten in einem Waldgebiet lichterloh in Flammen stand, erforderte Donnerstagabend im Mostviertel ein rasches Eingreifen der Feuerwehren. Die Einsatzkräfte der FF Biberbach wurden um 20.24 Uhr alarmiert. Noch auf der Anfahrt zu dem angeblich am Dach liegenden Auto wurde die Einsatzstufe auf B2 erhöht. Der Unfallwagen hatte nämlich mittlerweile Feuer gefangen.