NÖ: Auto stürzte in die Traisen und trieb 80 Meter ab

In Marktl, einer Ortschaft in Lilienfeld, ist Mittwochvormittag ein Auto von der B 20 abgekommen und in die Traisen gestürzt. Die Person am Steuer war laut dem Bezirksfeuerwehrkommando zwar nicht eingeklemmt, aber eingeschlossen und verletzt. Sie wurde befreit und in weiterer Folge ins Landesklinikum in der Bezirksstadt gebracht.

Bergekran im Einsatz

Die Menschenrettung führten Helfer der Betriebsfeuerwehr Neuman Marktl und ein Polizeibeamter durch. Zudem wurde das Auto gesichert. Um das Fahrzeug aus dem Wasser holen zu können, wurde die FF Hainfeld samt Bergekran nachalarmiert. Laut dem Bezirksfeuerwehrkommando war der Wagen etwa 80 Meter von der Unfallstelle entfernt am Neuman-Werksgelände „gestrandet“.