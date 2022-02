Einbrecher in NÖ geschnappt: Jäger hatte Diebesgut entdeckt

Nach Einbruchsdiebstählen auf Baustellen in Deutsch-Wagram und in einen Bagger in Wien-Donaustadt binnen weniger Tage sind zwei Verdächtige gefasst worden. Beute im Wert von mehr als 100.000 Euro war nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich vom Mittwoch in einem Waldstück in der Stadtgemeinde im Bezirk Gänserndorf gebunkert. Einem dritten Täter gelang die Flucht.

Beute unter Ästen versteckt

Ein Jäger hatte am 6. Februar den Fund von offensichtlichem Diebesgut angezeigt. Laut Polizei waren u.a. mehrere Baggerschaufeln und Elektrowerkzeug unter Planen und mit Ästen abgedeckt, augenscheinlich für den späteren Abtransport an vier verschiedenen Stellen vorbereitet worden. Bei den weiteren Ermittlungen wurden am Mittwoch vergangener Woche in der Früh drei Verdächtige in dem Waldstück entdeckt und zwei rumänische Staatsbürger im Alter von 29 und 30 Jahren in der Folge festgenommen, wobei sich einer der Männer selbst stellte. Ein Komplize entkam mit einem Pkw.