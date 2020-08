NÖ: Auto mit zwei Frauen überschlug sich mehrmals

Eine 35-jähriger Autofahrerin hat sich in der Nacht auf Sonntag in Mannersdorf am Leithagebirge (Bezirk Bruck a. d. Leitha) mit ihrem Pkw mehrmals überschlagen. Die Frau und ihre um ein Jahr ältere Beifahrerin mussten mit Verletzungen in das Landesklinikum Baden gebracht werden. Die polnische Staatsbürgerin hatte Polizeiangaben zufolge 1,4 Promille intus.