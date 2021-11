NÖ: Anmeldung zur Booster-Impfung für alle ab 12 möglich

Niederösterreich macht Tempo bei der Verabreichung der dritten Impfdosen: Ab sofort können sich alle Personen ab zwölf Jahren für die dritte Dosis der Corona-Impfung anmelden. Verabreicht werden die Injektionen in über 500 Ordinationen, in Bussen, bei Aktionen und ab nächster Woche in Einkaufszentren. Um eventuelle Spitzen abzudecken, sollen ab Dezember acht Landesimpfzentren aufsperren und auch über die Feiertage offenhalten, sagte LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) nach einer „äußerst angespannten Lagebesprechung“ am Mittwoch in St. Pölten.

Erwarteter Rückgang der Infektionen ist ausgeblieben

Ein aufgrund der Herbstferien erwarteter Rückgang der Infektionszahlen sei ausgeblieben, betonte Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ). Im Gegenteil - es wurde ein Anstieg auf 1.337 positive Tests am Mittwoch verzeichnet. In Niederösterreich gilt ab dem 8. November eine FFP2-Maskenpflicht im gesamten Handel sowie in Museen und Bibliotheken. Die Landesrätin appellierte an den Bund, einheitliche Regeln zu schaffen.

Aktuell bereits 65 Corona-Intensivpatienten

Bei der Zahl der Corona-Intensivpatienten wurde innerhalb eines Tages laut dem Landesvize ein „sprunghafter Anstieg“ von 55 auf 65 Personen am Mittwoch verzeichnet. Operationen sollen möglichst lange, solange die Kapazitäten garantiert werden können, durchgeführt werden, sagte Pernkopf. Teilweise werden Eingriffe in andere Spitäler verlegt. Umso mehr die Zahlen der Corona-Patienten ansteigen, werde es in Folge auch zu Verschiebungen von Operationen kommen, erklärte der Landeshauptfrau-Stellvertreter. Was den Zugang zu Spitälern oder Besuchsregeln angeht, gibt es derzeit laut Pernkopf - anders als etwa in Wien - noch keine Verschärfungen.