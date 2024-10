NÖ: Diebe zerstörte Bewässerungsanlage auf Motocross-Parcours

Am Parcours des Motorsportclubs neben der Bundesstraße 121 waren nämlich Diebe unterwegs. Jetzt richtete der Verein den Kriminellen über seine Facebook-Seite aus, dass sie beim Diebstahl gefilmt wurden. Sie sollen das Diebsgut rasch rückbringen, sonst wird mit den Videos Anzeige bei der Polizei gemacht.

"An die Personen, die auf unserer Strecke alle Sprinkler von der neuen Bewässerung gestohlen haben, ihr seid auf 3 Kameras zu sehen! Ihr habt bis Samstag Zeit, alle Sprinkler zurückzubringen, ansonsten wird es zur Anzeige gebracht!“, heißt es auf der Facebook-Seite des MSC-Greinsfurth.

Am vergangenen Wochenende machten sich die frechen Gestalten entlang der 800 Meter langen Motocross-Strecke zu schaffen. Emsig montierten sie von einer rund um die Strecke verlegten Wasserleitung insgesamt 45 Spinkler ab. Die Anlage dient dazu, den Parcours gleichmäßig mit Wasser zu besprühen, damit die Motorräder bei den Rennen und bei Trainingsfahrten keinen Staub aufwirbeln.

Es sei traurig, wenn von so vielen Vereinsmitgliedern soviel Arbeit und Zeit in das Bewässerungsprojekt investiert werde und nach der Fertigstellung alles gestohlen wird, sagt Schrenk. "Gerade wir kleinen Vereine haben es ohnehin nicht leicht, dann passiert auch noch so etwas“, ist der Vereinsobmann wütend.