NÖ: Am Ötscher kehren die Extremsportler zurück

Zum 25. Mal wird die Kultveranstaltung unter den Bergläufern, die der einheimische Extremsportler Herbert Egger erstmals 1997 organisierte, über die Bühne gehen. Die Idee des Pioniers, der Ultra-Läufe in der ganzen Welt bestritten hat, ging auf. "Ich wollte unseren Grand Canyon am Ötscher weltweit bekannt machen“, schildert er stolz. Immerhin seien über Jahre hier mehrfache Weltmeister und Top-Läufer aus allen Erdteilen bis Nepal und Mexiko gestartet.

Veranstalter Bosnjak verweist auf ein breites Angebot an Laufbewerben. Bei den drei Haupt-Trails spare er nicht an Überraschungen und besonderen Kicks für die Starter. Extra harte Sequenzen seien in dieser Liga der Läufer besonders gefragt, versichert er. Lackenhof sei immer eine nette Veranstaltung, allerdings würden immer besonders steile Herausforderungen warten, freut sich Bergläuferin Evelyne Lachner auf ihren Start.

Im Detail wird am Freitag in der Hero-Wertung mit dem "Ötscher Vertical Race“ (5,1 Kilometer, 1.140 Höhenmeter) gestartet. Am Samstag folgt der Marathon Trail (52 km, 2.920 hm) und am Sonntag dann das steile Skyrace mit Felskletterpassagen (24 km und 2.120 hm). In einer eigenen Breitsport-Wertung wird etwa der "Speed Trail“ mit dem Gipfelsieg am "Kleinen Ötscher“ geboten. 236 Teilnehmer haben für die Ötscher-Trails bereits genannt. Bosnjak rechnet mit bis zu 600 Startern.

Info unter: www.oetschertrail.run