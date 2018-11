NÖ: 72-Jähriger von Lkw mitgeschleift und getötet

In Niederösterreich ist am Donnerstag ein 72-jähriger Mann bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen. Der Einheimische wurde im Stadtgebiet von Zwettl von einem Lkw niedergestoßen und mitgeschleift. Der Schwerverletzte wurde zwar noch ins Landesklinikum Zwettl gebracht, starb dort aber noch am selben Tag.

Der Lkw-Fahrer hatte mit seinem Wagen in Zwettl gehalten. Der 50-Jährige wurde dann eingewiesen, mit seinem Fahrzeug ein Stück nach vorne zu fahren, wobei der Passant offenbar übersehen wurde und unter den Lastwagen geriet.