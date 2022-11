NÖ: 35-Jähriger nach Einbrüchen in Schulen in Haft

Weil er mehrere Einbruchsdiebstähle in Schulen in seiner Heimatstadt Wiener Neustadt und in Neunkirchen verübt haben soll, ist ein 35-Jähriger festgenommen worden. Der Mann soll 60.000 Euro vorwiegend an Sachschaden angerichtet haben. Er war nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich vom Dienstag geständig. Der Beschuldigte wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.

Einbrüche in Schulgebäude in Niederösterreich

Bei den Einbrüchen waren die Getränkeautomaten in den Schulgebäude geknackt worden, um an das darin befindliche Bargeld zu gelangen. Die Tatortarbeit führte zu dem 35-Jährigen, der am Samstagnachmittag bei einer Straßenbahnhaltestelle in Wien-Margareten festgenommen wurde.

Neben sechs Einbruchsdiebstählen in Schulen in Wiener Neustadt und Neunkirchen wurde dem Mann auch ein Einbruchsdiebstahl in eine Schrebergartenhütte sowie ein Fahrraddiebstahl nachgewiesen. Der Tatzeitraum erstreckte sich vom 21. September bis zum 3. November. Neben dem Bargeld aus den Getränkeautomaten zählten auch zwei Laptops und Werkzeug zur Beute.